Patto per il Nord, noi i primi a chiedere poteri per città capitale al Nord

“Fin da luglio, alle prime anticipazioni di stampa sulla riforma per Roma Capitale, avevamo detto che è inconcepibile dare soltanto a Roma più poteri e più risorse, l’autorità di scrivere leggi, come le Regioni, più autonomia su alcune materie chiave, ma poi negare queste attribuzioni a Milano, capitale del Nord. Finalmente la nostra proposta sta facendo breccia anche in altre formazioni politiche, benché nazionaliste e stataliste come la ‘Salvini premier’, e oggi anche il sindaco Sala si dice favorevole a dotare Milano di poteri speciali allo stesso modo di come si vuole fare a Roma. Ma, così come si vuole fare per Roma, non basta una legge ordinaria, il ruolo di Milano e del Nord va messo in Costituzione”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.