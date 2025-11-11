Patto per il Nord – Meno 4 al Congresso di Treviglio del 15 e 16 novembre

La vera rivoluzione non nasce dai palchi o dagli slogan. Nasce da cittadini forti, informati, capaci di scegliere con autonomia.
Il nostro compito è questo:
formare una comunità libera, consapevole e responsabile.
Solo così il Nord può tornare protagonista del proprio destino. A Treviglio nascerà una nuova storia:
il 1° Congresso Federale di Patto per il Nord.
Non è solo un evento politico. È una chiamata al coraggio, alla concretezza, all’orgoglio di chi non si arrende. È la voce di un popolo che vuole costruire il proprio futuro, che ama la propria terra e lotta per il Nord che merita.
Da qui parte la svolta. Da qui riparte la nostra forza, la nostra gente, la nostra identità.
PER IL NORD, INSIEME