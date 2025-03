Patto per il Nord: Manifesto Ventotene è figlio del suo tempo ma apre la strada al federalismo in Europa, non ai populismi

“Il manifesto di Ventotene è figlio del suo tempo e va contestualizzato come tale. E’ uno dei primi germi dell’Europa dei popoli, per l’unità politica europea su base federalista. Non capiamo perché si possa parlare giustamente e tranquillamente di Stati Uniti d’Europa, di una Europa in senso federale, e non si possa invece parlare di federalismo in Italia per dare all’Italia, unita, una struttura federale e non centralista. A noi lo statalismo e il centralismo non piacciono né in Italia né in Europa”.

Lo scrive in una nota il Patto per il Nord.

“Oggi l’Europa, ma anche l’Italia, – continua la nota – è minacciata da nazionalismi e populismi che ingenerano sentimenti di disaffezione e sfiducia nei confronti di un progetto percepito come lontano dagli ideali iniziali ed incapace di garantire benessere e futuro dei cittadini. Non bisogna prendere a pretesto alcuni passaggi del manifesto di Ventotene per criticarlo senza farne una corretta analisi obiettiva. Se si vuole citare un testo, bisogna citarlo tutto. Ci piace ricordare, al riguardo, che nell’inno di Mameli non è citata solo Roma, ma anche Legnano e Legnano siamo noi, è il Nord che sconfigge Federico Barbarossa che voleva egemonizzazione l’Italia settentrionale. L’Italia – conclude la nota – non è solo Roma, ma anche Legnano”.