Patto per il Nord: Ma davvero Zaia e Giorgetti affiderebbero le loro competenze in una trattativa a guida Salvini?

“Le ricostruzioni giornalistiche, che vorrebbero Salvini trattare per Giorgetti sindaco di Milano per compensare la cessione del Veneto, sono false semplicemente perché Zaia e Giorgetti non metterebbero mai le proprie competenze e azioni politiche in una trattativa con gli alleati affidata a Salvini, che non ha ottenuto per sé il ministero dell’Interno e non ha ottenuto per la Lega né l’autonomia differenziata né il terzo mandato, ma lo farebbero in prima persona parlando direttamente con chi conta, ossia con Meloni”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.