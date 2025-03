Patto per il Nord: Ma allora, se i dazi non vanno bene, perché Zaia non sfiducia Salvini?

“I dazi americani non sono ancora entrati in vigore, ma già stanno avendo ripercussioni molto negative sui nostri prodotti agroalimentari e sulle nostre imprese. Zaia lo sa bene e fa bene a sottolinearlo, ma non è sufficiente dirlo, deve fare qualcosa. Se vuol essere credibile deve passare dalle parole ai fatti e sfiduciare l’unico sostenitore dei dazi che abbiamo in Italia, cioè il suo segretario di partito Salvini. Alle imprese, alle famiglie, ai lavoratori non bastano le buone intenzioni: chiedono alla politica e agli amministratori di agire”.

Lo afferma il Patto per il Nord in una nota.