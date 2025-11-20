Patto per il Nord – Il Segretario Regionale Guido Mottini: “La Toscana c’è. Siamo Nord nei fatti”

La Toscana ha partecipato in modo compatto e convinto al Primo Congresso Federale del Patto per il Nord, svoltosi a Treviglio (BG) sabato 15 e domenica 16 novembre, portando una delegazione rappresentativa di tutte le province, da Massa-Carrara a Grosseto e Arezzo, fino alle realtà della costa e dell’entroterra.

La Toscana era inoltre rappresentata anche all’Ufficio di Presidenza del Congresso, nella persona del Vice-Segretario Regionale Gabriele Gori.

Una presenza numerosa e coesa, che ha testimoniato come anche la Toscana produttiva, operosa e concreta si riconosca oggi pienamente nel nuovo progetto federalista lanciato dal movimento guidato da Paolo Grimoldi.

Durante i lavori congressuali è intervenuto sul palco anche il Segretario Regionale Toscano Guido Mottini, che ha ribadito con forza la necessità di riportare al centro il lavoro, i territori e l’efficienza amministrativa:

“Dalla Toscana che lavora, che produce e che paga le tasse, diciamo basta a essere trattati come periferia. Siamo qui per difendere i nostri territori, perché oggi nessuno lo fa: allora lo facciamo noi.”

Mottini ha sottolineato come il Patto per il Nord rappresenti anche per la Toscana un’occasione storica per rompere con la politica delle promesse, dei parassitismi e dei ritardi infrastrutturali.

“Noi toscani condividiamo i valori del Nord: meritocrazia, efficienza e sussidiarietà. La Toscana è Nord nei fatti, e merita di essere trattata come tale.”

Tre proposte per una nuova politica toscana

Nel suo intervento, il Segretario ha presentato tre linee programmatiche chiare e immediate, già accolte con grande interesse dalla platea:

1. Patente del Lavoro

Chi fa politica deve aver lavorato davvero. Fine dei professionisti della politica, dei portaborse e dei “nullafacenti” che vivono di incarichi pubblici. Militanza vera, non passerelle pre-elettorali.

2. Programmi Vincolanti

Stop alle promesse irrealizzabili.

“Se lo scrivi, lo finanzi. Se non lo finanzi, non lo fai. Se non lo fai, vai a casa.”

3. Spoils System Totale

I dirigenti pubblici devono rispondere agli eletti: la burocrazia non può essere più forte del voto dei cittadini.

La Toscana dimenticata: infrastrutture ferme al secolo scorso. Il Segretario ha richiamato i ritardi storici che penalizzano la regione:

– Ferrovia tirrenica: 300 km → 3 ore e mezza.

– Assi est–ovest inesistenti: da Grosseto a Firenze passando da Pisa o addirittura Roma.

– Tirrenica bloccata a Rosignano: due corsie per colpa dei soliti “no a tutto”.

Investimenti statali: zero. Da qui una proposta concreta:

“Dirottare parte delle risorse del Ponte sullo Stretto sulla ferrovia tirrenica e sulle arterie costa-entroterra. Prima si sistemano le infrastrutture dove si lavora davvero.”

Una Toscana protagonista

La delegazione toscana ha raccolto forte attenzione da parte dei dirigenti nazionali e delle altre regioni presenti. L’intervento di Mottini, molto applaudito, ha scandito con chiarezza la direzione della sezione regionale:

“Vogliamo lavoro vero, efficienza vera, territorio vero. Se credete in questa battaglia… la Toscana c’è. Per il Nord, con la Toscana!”