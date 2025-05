Patto per il Nord: Il ministro del Sud moltiplica i lavoratori promessi per fare il Ponte sullo Stretto

“Il ministro del Sud, Matteo Salvini, parla addirittura di 120 mila posti di lavoro per il Ponte sullo stretto di Messina. Fino a qualche tempo fa diceva che sarebbero stati 100mila. Più l’inizio dei cantieri viene rinviato e più si inventa l’aumento di lavoratori. L’unica cosa che è aumentata è il costo dell’opera, unitamente ai compensi dei manager pubblici per volontà ministeriale”. Lo afferma il Patto per il Nord in una nota. Qui le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture: “È curioso che ci sia un sindacato che dice di no alla creazione di 120.000 posti di lavoro, però ognuno nella vita fa quello che vuole. Sono orgoglioso perché la stragrande maggioranza delle realtà produttive, degli studenti, delle università, delle associazioni non vedono l’ora di partire con questo progetto che coinvolge alcuni milioni di persone, che ripulisce l’ambiente”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla lettera inviata dalla Cgil alla Commissione Ue per chiedere di bloccare l’autorizzazione per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. “Certo – ha aggiunto Salvini, che oggi e domani sarà a Messina e Reggio Calabria -, l’impegno più importante, difficile e gravoso sarà contrastare le infiltrazioni criminali, che su questa come su altre opere pubbliche ovviamente mettono l’occhio. Quindi sono stato a incontrare il presidente di Anac, il direttore dell’Antimafia, incontro le prefetture, i carabinieri, la finanza, i sindacati. Perché oggi ho invitato anche i sindacati”. “Detto questo – ha concluso – mi rifiuto di pensare che siccome apriamo un grande cantiere in Sicilia e in Calabria, non si può fare perché ci sono la mafia, la camorra e la ‘ndrangheta. Dobbiamo essere più forti, più bravi, più cattivi ed evitare ogni tipo di infiltrazione. Però il mondo guarderà l’Italia all’apertura del cantiere, con ammirazione”.