Patto per il Nord: Il Federalismo terra di nessuno. Caduto nell’oblio del governo

“In tema di riforme l’interesse del Parlamento sembra incentrato sul premierato e sul superamento del bicamelalismo perfetto. Temi interessanti, ma che non produrrebbero grandi cambiamenti nel paese, ma soltanto nel Governo, nel Parlamento e nel rapporto fra Governo e Parlamento. Viceversa, c’è silenzio assordante sulla madre di tutte le riforme, quella per cui un intero popolo, quello del Nord, si mise in marcia tanti anni fa: il federalismo, la vera riforma che può far migliorare la vita, vera e quotidiana, di tutti i cittadini”.

Lo afferma in una nota il Patto per il Nord.