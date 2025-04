Patto per il Nord fiume in piena nella scena politica. Bernardelli: Basta segretari Salvini-Zelig, ormai è tardi per recuperare

di Roberto Bernardelli – Patto per il Nord è un fiume in piena nella scena politica, i territori padani sono un brulichio di continue aperture di sezioni dell’associazione, chi aveva da sempre abbracciato l’idea di un paese federale, sinceramente in lotta per l’autonomia dei territori, qui ha trovato o ritrovato casa. La Salvini Premier e la sua deriva a destra, l’aver ceduto il passo a Fratelli d’Italia che ha occupato gli spazi elettorali del Nord, ebbene, questo procedere all’inverso ha solo che portato danno e ritardi nel raggiungimento di una compiuta democrazia rappresentativa dei bisogni di casa nostra.

Salvini ha abbracciato prima Putin, Le Pen e poi Trump. Che cosa quaglia questo con la rivendicazione federalista? Sul piano economico e politico ha isolato la Lega in Europa. E’ ancella di nuovi emergenti poteri imperialistici, a danno della nostra economia.

Cosa c’è da festeggiare dunque ad un congresso con una classe politica alla quale poco interessa il futuro del Nord? Facciano la Lega Sud, se vogliono, è legittimo, ma non si inverta la rappresentanza, come sta accadendo ormai da anni. Prima gli italiani ha fatto cassa i primi tempi, poi il pallone si è sgonfiato e da allora è una rincorsa ad occupare il podio, la scena, una volta alla premier, un’altra ancora al ministro di turno sul tema più in voga del giorno. Uno Zelig di cui il Nord si è stancato.

Patto per il Nord avanza, fa notizia. Ci vedremo presto alle prossime elezioni? Senza dubbio.

On. Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord e fondatore Patto per il Nord