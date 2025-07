Patto per il Nord: Fatturati industria negativi. Reagire integrando difesa manifattura a identità e coesione sociale

“I dati sul fatturato dell’industria italiana, purtroppo negativi, resi noti dall’Istat, non possono che essere letti anche in previsione dei dazi americani al 15% che, al momento, generano incertezza non solo fra gli operatori economici, ma finanche fra gli interlocutori politici visto che le versioni degli accordi sottoscritti fra Usa e Ue non coincidono. Questo è il momento di investire nella resilienza produttiva del Paese”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

“Bisogna puntare – prosegue la nota – anche in un modello nuovo di coesione locale, che affronti la transizione in modo condiviso. In molte aree del Paese la manifattura non è solo economia, è identità, inclusione, civiltà urbana e speranza per le nuove generazioni. Se salta questa integrazione, si aprono spazi per conflitti sociali difficili da gestire. Patto per il Nord rinnova quindi un appello al Governo e alle istituzioni regionali per una cabina di regia che integri strumenti di difesa commerciale europea, investimenti produttivi, sostegno alle filiere e politiche attive del lavoro e dell’innovazione sociale. Non chiediamo sussidi, chiediamo visione. Non ci serve un assegno una tantum, ma una strategia pluriennale di tenuta e rilancio. Oggi l’Italia può dimostrare che si può reagire senza delocalizzare, senza perdere capitale umano e senza lasciare sole le famiglie colpite.”