Patto per il Nord, fanno peggio della Fornero. Pensioni, tre mesi in più al lavoro

Aumenta la speranza di vita e aumenta di conseguenza l’età pensionabile. Ciò che è senza speranza è invece una politica fatta di annunci e promesse non mantenute, dalla cancellazione delle accise sulla benzina alla cancellazione della legge Fornero, sempre confermata. Il presidente dell’Istat ha spiegato che dal 2027 l’età di pensionamento dovrebbe aumentare di tre mesi. Sarebbe uno schiaffo per i lavoratori, specialmente per il Nord produttivo. Chiediamo alla parte serie e credibile del governo di intervenire per evitare questo scippo”.

Ed ecco quanto afferma l’Istat. “Il dato definitivo uscirà a fine luglio. Questo che abbiamo dato e che abbiamo anticipato è provvisorio ma non credo che cambierà, credo che sarà confermato”. Lo ha detto il presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli a proposito del dato diffuso ad aprile sull’aumento dell’età della pensione di vecchiaia di tre mesi, ovvero a 67 anni e tre mesi, a partire dal 2027, in base all’aumento della speranza di vita a 65 anni che è salita nel 2024 a 21,2 anni, intervenendo al Forum Pa.

“Per noi è un dato statistico, – ha precisato Chelli – la speranza di vita è una media ed è basata su studi molto complicati dal punto di vista demografico delle probabilità di morte. Questo dato è stato avvicinato dalla norma a quella che è l’età pensionabile” ha spiegato. “ll resto sono valutazioni che devono fare altri. Per noi il fatto che la speranza di vita sia tornata dopo gli anni del Covid al livello precedente al Covid, sono sicuro che sia una buona notizia” ha concluso Chelli.

E le “valutazioni che devono fare altri” spettano alla politica.