Patto per il Nord e i consigli a Giorgia Meloni

“Farebbe bene a lei e all’intera politica se la premier Meloni accettasse il confronto diretto con la segretaria del Pd Schlein ad Atreju. La politica dovrebbe essere questo, parlarsi, anche se si hanno idee diverse o addirittura contrapposte. E parlarsi fra la gente, in una manifestazione pubblica, è ancora meglio perché la politica deve parlare fra la gente, non solo dai Palazzi istituzionali. Gli elettori si astengono dalle urne anche perché i politici appaiono sempre più distanti. Al nostro Congresso fondativo sono venuti a parlare esponenti di centro, di sinistra e di destra e il pubblico ha in parte applaudito tutti, perché in ogni partito ci può essere qualcosa di buono, ma questo lo si capisce solo confrontandosi”. Lo afferma Patto per il Nord in una nota.