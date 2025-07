Patto per il Nord: Dazi, Salvini destabilizza il Paese. Condanna Bruxelles e continua a fare il trumpista

“A Salvini non importa di destabilizzare il Governo e l’Italia, lui gioca a fare il trumpiano ad ogni costo e così la Lega, invece di condannare chi dall’altra parte dell’Atlantico usa la minaccia di tariffe punitive come forma di pressione politica, se la prende contro Bruxelles. Immaginiamo l’imbarazzo e la difficoltà del premier Meloni e del ministro dell’Economia che, mentre cercano soluzioni comuni con la Ue, hanno un avversario in casa che rema contro di loro”.

Lo afferma Il Patto per il Nord in una nota.

“Le principali associazioni di categoria italiane, le forze economiche e sociali – continua la nota – sono fortemente preoccupate per l’ipotesi di dazi statunitensi contro le esportazioni europee, ma la ‘Salvini Premier’ sta utilizzando questa minaccia all’economia italiana, alle nostre imprese e ai nostri lavoratori come occasione per fare campagna elettorale per sé, ma contro gli interessi del Paese.”.