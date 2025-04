Patto per il Nord: Dalla Padania l’emigrazione più massiccia fuori dall’Italia.

“I dati Istat evidenziano due punti importanti. In primo luogo, ed è davvero preoccupante, il Nord, pur rimanendo terra di immigrazione interna, dal Sud Italia, nel caso delle emigrazioni verso l’estero ha una propensione maggiore rispetto al resto d’Italia, cioè sono in maggioranza donne e uomini delle Regioni del Nord a lasciare il Paese per andare a lavorare e vivere in altri Paesi europei”.

Lo afferma il Patto per il Nord in una nota.

“In secondo luogo – prosegue la nota – dai flussi regolari in entrata si capisce che l’immigrato non è affatto un nemico assoluto, come qualche forza politica propagandisticamente sostiene, dal momento che il nostro Paese e le nostre imprese, piaccia o non piaccia, hanno bisogno di manodopera straniera per i tanti lavori che ormai gli italiani non cercano più o rifiutano di fare. Questo lavoro genera versamenti contributivi e introiti fiscali a beneficio di tutta la collettività. Semmai la questione è avere il coraggio di fare serie politiche di welfare per i nostri lavoratori, i nostri pensionati e difendere il potere d’acquisto del Nord”.