Patto per il Nord: Da noi con Salvini verso Nessuno più con Salvini

“In un partito personale, come è la ‘Lega Salvini Premier’, è normale che si candidi alla segreteria soltanto il padrone di casa. Del resto, nei territori, i leghisti veri, che sono rimasti federalisti, autonomisti, liberali e liberisti, e non si sono sottomessi al centralismo, nazionalismo, assistenzialismo e al trumpismo salviniano, stanno venendo con noi. Oggi Salvini è il solo candidato, presto rimarrà il candidato solo perché non ci sarà più nessuno con lui”.

Lo afferma il Patto per il Nord in una nota.