Patto per il Nord: Da avere un presidente di Regione e un consigliere a non avere più niente in Sardegna

Il consigliere regionale Sardegna della Lega Alessandro Sorgia si è autosospeso dal partito. Sorgia, unico rappresentante del Carroccio che così scompare dall’assemblea sarda, lo ha annunciato in una nota in cui spiega che “la decisione è il risultato di una riflessione personale e politica attenta e approfondita, maturata nel corso di un lungo periodo e rafforzata da eventi recenti. In questi 18 mesi di legislatura ho spesso avvertito una certa estraneità all’interno del partito, nonostante l’impegno costante e la coerenza dimostrata nel mio lavoro istituzionale”, spiega il consigliere cagliaritano.

“Questa decisione, seppur presa ora è il frutto di un processo graduale e ponderato, determinata con pieno senso di responsabilità nell’interesse dell’attività politica”, vista la “crescente distanza rispetto alle modalità con cui vengono prese decisioni politiche fondamentali per la Sardegna e dalla mancanza di coinvolgimento e confronto, oltre alla quasi totale indifferenza da parte dei vertici del partito nei confronti dell’azione politica, in particolare la battaglia contro la speculazione energetica”.

La notizia viene così commentata da Patto per il Nord. “La Sardegna, il cui Popolo è fra i più fieri della propria storia ed autonomia, non ha più esponenti della ‘Salvini Premier’ in Consiglio regionale. L’unico consigliere, Alessandro Sorgia, si è autosospeso ed è nel gruppo Misto. Salvini in pochi anni è passato dall’esprimere il presidente di Regione a non avere più nessuno. Ajò. Sta spostando la linea del Piave del suo partito sempre più a sud, adesso è in Calabria dove si gioca il tutto per tutto”.