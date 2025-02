Patto per il Nord conquista il Friuli! Grimoldi a Monfalcone: Siamo mitteleuropei

Patto per il Nord conquista il Friuli e a Monfalcone incontra i primi cittadini coinvolti nel progetto per la difesa e il rilancio della questione settentrionale. Terra da sempre mitteleuropea, la punta più esposta del nord est chiede maggiore autonomia e una spinta verso nord e non su Roma nelle politiche territoriali. Il leader dell’associazione, on. Paolo Grimoldi, ha ribadito i punti cardine della proposta: difendere gli interessi del Nord. Economici, culturali, infrastrutturali, previdenziali. La lunga marcia iniziata lo scorso anno con l’avvio di Patto per il Nord col vessillo di Pinamonte da Vimercate macina terreno e iscritti.