Patto per il Nord: Caro Giorgetti, ma al Nord più povero, senza case, senza figli, ci pensa il Governo?

“Giancarlo Giorgetti, come ministro, sottolinea come la crisi della natalità sia una zavorra per i conti pubblici perché non ci saranno più giovani per garantire pensioni e sanità. E’ una giusta considerazione, ma, proprio perché è giusta, non capiamo perché allora Giancarlo Giorgetti, esponente di spicco della ‘Salvini Premier’, acconsenta a che il suo capo politico propagandi in ogni campagna elettorale l’abolizione della legge Fornero quando egli stesso sa, come ministro, che non solo non la può abolire, ma che anzi deve disincentivare l’uscita dal mondo del lavoro proprio per non far saltare i conti pubblici. La contraddizione è evidente. Chi ha in testa solo le pensioni, che tra l’altro sono ferme, e i voti dei pensionati non farà nulla per i nati di oggi che voteranno fra 18 anni”.

Lo scrive Patto per il Nord in una nota.

“Le parole di Giorgetti – continua la nota – stridono con la politica economica del suo stesso Governo che nel campo della natalità non ha alcun piano strutturale e va infatti avanti a colpetti di bonus una tantum, quando invece altri Paesi Ue pianificano in modo permanente gli aiuti per ogni figlio, tutti i mesi, per diversi anni. Le liste d’attesa per i nidi vedono il Nord in sofferenza dal momento che il 73% di domande per i bambini nei Comuni nelle regioni settentrionali restano inevase. Per non parlare delle condizioni economiche delle persone: al Nord la povertà nell’ultimo decennio è cresciuta del 97% e il 77% della popolazione che chiede aiuto è residente proprio al Nord. Capiamo che Giorgetti sia preoccupato per lo spopolamento del Sud, imprescindibile bacino di voti per la ‘Salvini Premier’, ma ci preme informarlo che il Nord non è la City life e che i problemi ci sono anche sui nostri territori”.