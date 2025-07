Patto per il Nord cala l’asso in Val Camonica. Là dove la Lega ha chiuso bottega torna la speranza

Patto per il Nord sbarca in Valle Camonica: da Edolo a Pisogne raccolte oltre 50 adesioni per dar vita alla locale segreteria politica. L’obbiettivo è ora quello di tessere legami con le realtà locali e contribuire alla presentazione delle liste in tutti i Comuni che andranno al voto amministrativo nella primavera del 2026. Quando la finalità è il bene di un territorio tanto bello quanto fragile, le sinergie con interlocutori seri e coerenti sono particolarmente necessarie. Chi aderisce a Patto per il Nord vuole continuare a difendere imprese, servizi pubblici e cittadini del territorio. A guidare la segreteria politica locale è stato scelto Roberto Laffranchi, già referente provinciale della Lega Nord e poi della ‘Salvini Premier’”.

In fase di definizione il primo appuntamento pubblico nel quale, alla presenza del suo fondatore Paolo Grimoldi ed allargando l’invito a tutti i rappresentanti politici eletti in Vallecamonica, i temi trattati saranno la difesa del territorio al fine di contrastarne lo spopolamento, il sostegno ai piccoli Comuni e naturalmente la sanità.

Lo rende noto Patto per il Nord in un comunicato.

Di fatto, là dove la Lega ha chiuso bottega, sedi e barattato la speranza per alleanze di potere, e ha creato il deserto, Patto per il Nord torna a costruire.