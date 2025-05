Patto per il Nord: Bene Fedriga a trattare diretttamenre con Meloni. Nord non è questione locale come dice il suo “capo”

“Ha fatto bene la presidente del Consiglio Meloni a voler incontrare il governatore Fedriga ed ha fatto bene il presidente Fedriga a rivolgersi in prima persona alla presidente del Consiglio, evitando così il tramite del suo capo partito che aveva derubricato la questione a problema locale. Il Nord, che è la nostra ragione sociale, è una questione nazionale che deve essere affrontata dai diretti interessati”.

Lo afferma il Patto per il Nord in una nota.