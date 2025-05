“Continua il radicamento di Patto per il Nord sui territori. Domani, 30 maggio, aprirà la sezione di Sondrio, in quella che un tempo era la provincia più verde d’Italia per il consenso elettorale che la Lega Nord riusciva ad ottenere. Il segretario provinciale è Jonny Crosio, già deputato e senatore, e saranno presenti anche gli ex parlamentari Paolo Grimoldi e Lorenzo Bodega”. Lo rende noto un comunicato di Patto per il Nord.