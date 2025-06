Patto per il Nord: Ad infiammare inflazione pure le accise, i costi delle Rca auto. E occorre anche rinunciare alla Metro di Monza. Fondi solo per il Ponte

“Il prezzo del carrello della spesa è diventato insostenibile per molte famiglie e l’aumento nel mese di maggio al 2,7% non fa che peggiorare la situazione. Un aumento che è l’effetto anche dell’incremento delle accise sul gasolio e dei costi lievitati delle Rc auto per l’autotrasporto che incidono sull’approvvigionamento dei supermercati. A lavoratori e pensionati si chiedono sacrifici enormi, mentre sono già pronti 13 miliardi di euro per il Ponte di Messina che, è bene ricordarlo, non ha neppure un progetto esecutivo definitivo e quindi avrà costi indefiniti che peseranno per decenni sulle tasche dei contribuenti”. Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

Ma il tema trasporti è strettamente connesso con quello delle infrattrutture per evitare di usare l’auto. Arriva a puntino la notizia che Monza può aspettare… Ecco l’ultimo affondo del movimento.

“Apprendiamo increduli che per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, non ci sono soldi per il prolungamento della metropolitana M5 da Milano a Monza, mentre ai contribuenti lombardi vengono chiesti, in quota parte, 13 miliardi per il finanziamento del Ponte di Messina. Decida il presidente Fontana se per lui viene prima la Lombardia oppure la ‘Salvini Premier’, la Calabria e la Sicilia” – prosegue Patto per il Nord. Per il Patto infatti “la metropolitana fra Monza e Milano deve essere realizzata al più presto perché rappresenta il più efficace ed ecologico mezzo di collegamento fra la terza e la prima città della Lombardia, un’area che è la più antropizzata d’Italia. L’opera è stata finanziata già nel lontano 2018, seppure i costi siano aumentati col passare degli anni, c’è già un progetto definitivo per realizzarla, approvato nel luglio dello scorso anno, e tutte le forze politiche e sociali del territorio sono concordi nel volerla al più presto. Allora- conclude la nota- i cittadini, giustamente, non capiscono perché è ancora tutto fermo e perché i loro soldi devono finire sul ponte di Messina e non sulla M5”.

credit foto adrian-balasoiu-iT0Osvzq1-A-unsplash