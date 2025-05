Patto per il Nord a Torino il 17 maggio!

“PATTO per il NORD” è una realtà che si sta sempre più affermando sul territorio: è già ampiamente presente e raccoglie ogni giorno sempre più consensi in tutto il Nord e Centro Italia. E’ quindi con piacere che annunciamo che sabato 17 maggio 2025 l’Associazione “Patto per il Nord” sarà presente a Torino, in Piazza Vittorio Veneto 7 (sottoportico) per incontrare la cittadinanza, presentare i propri progetti e rispondere ad eventuali domande dei media.

Parteciperà il segretario politico di “Pattoper il Nord- Piemonte”, on. Renato Walter Togni.