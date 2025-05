Patto per il Nord a Ponte Chiasso: Prima i nostri frontalieri, non le tasse per Roma

Mattinata alla frontiera svizzera di Ponte Chiassodi Patto per il Nord con il leader on. Paolo Grimoldi, in difesa dei frontalieri, messi sotto attacco da un ingiustificato aumento della pressione fiscale.

I lavoratori frontalieri rappresentano una risorsa fondamentale per i nostri territori e meritano rispetto, non ulteriori tasse!

Patto per il Nord è al loro fianco per dire basta a politiche che colpiscono chi lavora duramente ogni giorno.



Difendiamo i nostri lavoratori, difendiamo il nostro Nord!