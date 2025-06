Patto per il Nord a Calenda: Ci interessa dialogo, nostro obiettivo giù le tasse e risorse restino a territori

“In questi mesi di radicamento territoriale in ogni provincia del Nord, stiamo parlando con tutti, cittadini, associazioni di cittadini e di imprese, liste civiche, movimenti politici e amministratori locali. Il nostro obiettivo è l’abbassamento delle tasse, per chi lavora e produce, e più soldi ai territori. Intendiamo salvaguardare le tasche di cittadini e imprese dalla voracità di uno Stato centralista che spreca miliardi in spesa pubblica improduttiva, che privilegia l’assistenzialismo al lavoro, che tutela le rendite di posizione monopolistiche e oligopolistiche a danno della concorrenza e del mercato. Siamo per il rigore dei conti pubblici e la buona ed efficiente amministrazione dello Stato e dei territori. Noi ci confrontiamo con tutti e quindi, su queste basi, un dialogo con Calenda, e con tutti gli altri soggetti politici che condividono queste nostre finalità, può senz’altro interessarci”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.