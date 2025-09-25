Patto Nord, Salvini indebolisce Governo e Paese in campo internazionale

“Salvini, allo scopo di creare l’incidente diplomatico per uscire dalla maggioranza e far cadere il Governo Meloni, invece di occuparsi delle materie di competenza del proprio ministero non perde occasione per invasioni di campo sui temi della difesa e degli esteri. La destabilizzazione del Governo è affare della maggioranza, ma indebolire la posizione dell’Italia in ambito internazionale è tema che riguarda tutti. Salvini si smarca sul riconoscimento condizionato della Palestina, previsto nella mozione della maggioranza, non per ragioni ideali, ma puramente tattiche. Infatti, si proclama pacifista, ostenta simboli religiosi, cita ogni giorno il Papa ma poi si mostra politicamente indifferente all’oppressione dei civili inermi vittime delle guerre in atto”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.