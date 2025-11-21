Patto Nord, con silenzio assenso Salvini si rischia condonare illegalità

“La proposta di Salvini, di chiudere i vecchi condoni col sistema del silenzio-assenso da parte degli enti locali, rischia di diventare un gigantesco condono dell’illegalità. Se, come dice lo stesso Salvini, ci sono migliaia di cittadini che hanno fatto domanda di condono immobiliare 40 anni fa, come può pensare che i comuni inefficienti, che guarda caso si trovano in maggior parte al Sud, in soli sei mesi possano smaltire tutto l’arretrato? Un ministro dovrebbe impegnarsi per sradicare l’illegalità, non per trovare escamotage che potrebbero sanarla. Per Patto per il Nord la madre di tutte le battaglie è il federalismo, per la ‘Salvini premier’ è il condono dei condoni e il Ponte sullo stretto. Ora i cittadini del Nord hanno la possibilità di scegliere da che parte stare”.

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.