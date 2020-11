Patentino di immunità dopo vaccino

“Noi stiamo progettando una piattaforma informatica che consentira’ di gestire il processo di somministrazione, la verifica della somministrazione per sapere come si chiamano le persone che hanno fatto il vaccino e dove lo hanno fatto, per seguire la tracciabilita’ di questi beni sul territorio”. Lo ha detto il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso del punto sulle attivita’ per il contrasto e il contenimento dell’epidemia. E in risposta a chi gli chiedeva se si pensa a un certificato speciale o patentino per i vaccinati, ha aggiunto: “Sara’ possibile e sara’ il ministero della Salute a stabilire concretamente come”.