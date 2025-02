Pasticcio Almasri. La Corte penale internazionale ora indaga sul caso gestito dal Governo. Il cerino gira tra le mani…

Sul caso Almasri il Cpi indaga sull’operato del governo? “Credo che ormai a questo mondo tutti indagano un po’ su tutto. Noi abbiamo fiducia nella giustizia umana, o meglio, postulo la giustizia divina perché quella umana spesso è fallibile. Accontentiamoci di quella che abbiamo e vediamo come va”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

La notizia dell’apertura di un fascicolo sull’operato del governo italiano da parte della Corte Penale Internazionale era inevitabile. Ieri in aula, il ministro ha di fatto presentato una difesa d’ufficio di un torturatore, attaccando invece chi cercava di arrestarlo e fare la cosa giusta. È evidente che la Corte Penale abbia motivo di sollevare obiezioni, soprattutto alla luce delle dichiarazioni dello stesso ministro della Giustizia, che ha ammesso di non aver rispettato la legge. Quest’ultima prevede infatti un automatismo nella procedura: non spettava e non spetta a lui eccepire sugli atti della Corte Penale internazionale. La legge non lo prevede”. Così in una nota il deputato democratico Matteo Orfini, che aggiunge: “Serve responsabilità, il governo dovrebbe cambiare linea, ma purtroppo già sappiamo che non lo farà e proseguirà ad attaccare i giudici, in Italia e all’estero, nel tentativo di distrarre l’opinione pubblica dalla gravità di questa vicenda, sempre più opaca e poco trasparente”.

“Ieri non abbiamo capito una cosa: Almasri è stato scarcerato per errori di Nordio? Allora il ministro si dovrebbe dimettere. E’ stata fatta una scelta politica? Allora deve venirne Giorgia Maloni a spiegarla. Invece scappa. Chi ha dato l’ordine? Ieri non lo abbiamo capito. I ministri si sono contraddetti tra di loro. Per Nordio, Almasri non era pericoloso e a sbagliare è la Cpi. Per Piantedosi, era una minaccia. La verità è che Nordio ha scarcerato un criminale. Di chi è la colpa? E, cosa altrettanto grave, ieri Nordio ha descritto e annunciato un conflitto pesante con la magistratura e con la CPI. La verità è che il governo non sopporta le regole e ora ha aperto un conflitto in sede internazionale con la Corte che ci isola ancora di più nel contesto internazionale”. Così, ospite a Skytg24, il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.