Paragone: Da Milano parte rivolta contro questo Governo

“Le elezioni Amministrative a Milano sono l’occasione giusta per lanciare un forte messaggio di rottura contro questo governo incapace, che usa come un’arma forme vergognose di ricatto contro i cittadini, che non difende i lavoratori e i loro diritti, che abbandona commercianti, piccoli imprenditori e professionisti in un momento di grave crisi economica e sociale”. E’ quanto ha dichiarato in una nota, il candidato sindaco di Milano, Gianluigi Paragone, che si presenta appoggiato dalla lista di Grande Nord. “Mi sono candidato a Milano per dare voce alle tante persone che non si sentono più rappresentate e non sanno come esprimere la loro rabbia e il loro dissenso” ha aggiunto il 50enne senatore varesino, concludendo “un Paese senza opposizione somiglia sempre di più a un regime, è arrivato il tempo di reagire per riappropriarci della nostra libertà”.