Palamara, gip Padova archivia querela per testimonianza nel libro “Il sistema”

Il Gip del Tribunale di Padova Maria Luisa Materia ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Padova con riferimento alla querela presentata da Piergiorgio Morosini nei confronti di Luca PALAMARA in relazione ad alcuni racconti riportati nel libro ‘il Sistema’ ed in particolare quelli relativi alla mancata nomina di Nino Di Matteo alla direzione nazionale antimafia nonché ai giudizi espressi sul governo Renzi in occasione del referendum in una intervista rilasciata alla giornalista Chirico. A darne notizia sono i legali di Luca PALAMARA. PALAMARA, assistito dagli avvocati Stefano Toniolo, Roberto Rampioni e Benedetto Buratti, esprime soddisfazione: “Felice che sia stata ribadita la correttezza del mio racconto e che la figura di Piergiorgio Morosini ‘come riconosciuto nell’ordinanza di archiviazione sia stata da me tratteggiata in maniera positiva’”.