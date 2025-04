Paga solo la Padania. Patto per il Nord, presidio il 12 aprile al casello della tangenziale Nord A52 alle porte di Milano

Tangenziali sempre più care e pedaggi che pescano sempre lì, attorno alla grande metropoli milanese, nei punti strategici della movimentazione di merci e lavoratori, ovvero in Padania.

Patto per il Nord non dimentica i cittadini, gli artigiani, le pmi che vivono il propriuo mestiere passando per i punti nevralgici delle reti di comunicazione. E sabato 12 aprile organizza un presidio nei pressi del casello dell’A52 alle porte di Milano.

Perché la politica, anziché occuparsi di chiedere un rimpasto di governo per la poltrona di ministro dell’Interno, dovrebbe e deve preoccuparsi di tutelare gli interessi e i diritti sacrosanti di milioni di lavoratori del Nord. Quelli che pagano sempre più degli altri.