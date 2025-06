Paesi islamici, la miccia accesa

“Esprimiamo la piu’ profonda preoccupazione per gli ultimi sviluppi e per l’attacco sferrato dagli Stati Uniti ai siti nucleari su suolo iraniano”. Queste le parole della dichiarazione congiunta che ha chiuso il vertice di Istanbul cui hanno preso parte i ministri degli Esteri dei Paesi che fanno parte dell’Organizzazione della Cooperazione islamica. Un vertice aperto dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan con dure parole nei confronti di Israele e una chiamata all’unita’ del mondo islamico. “Non permetteremo un nuovo accordo Sykes-Picot”. Il leader turco ha chiarito che “non permettera’ mai” una spartizione del Medio Oriente come avvenuto con l’accordo con cui Regno Unito e Francia ne stabilirono i confini nel 1916. Erdogan ha accusato Israele “di non conoscere il diritto internazionale”, di “aver sabotato deliberatamente i negoziati” e ha paragonato Gaza ai “campi di concentramento nazisti”. Erdogan ha poi avuto un bilaterale con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, ospite d’onore del summit. Al termine dell’incontro quest’ultimo ha dichiarato che un eventuale attacco americano “sarebbe una disgrazia per tutto il mondo”. Sono passate solo poche ore e l’eventualita’ e’ divenuta realta’. L’attacco Usa ha monopolizzato l’attenzione e l’agenda della seconda giornata di lavori. Ankara ha condannato timidamente l’azione Usa, rivolgendo la propria critica verso Tel Aviv, ribadendo il rischio di una catastrofe e la necessita’ di un ritorno al tavolo dei negoziati.

Un’eventualita’ per il momento esclusa dallo stesso Araghchi, che presentatosi dinanzi la stampa ha promesso una reazione del regime, ha definito il proprio Paese “sotto attacco” e sottolineato che Usa e Israele “conoscono solo il linguaggio della violenza”. Erdogan non ha parlato. Per lui e’ intervenuto il capo dell’ufficio della comunicazione della presidenza, Fahrettin Altun. Senza condannare direttamente la Casa Bianca, il portavoce di Erdogan si e’ limitato a ricordare agli Usa l’instabilita’ scaturita dalle campagne militari americane in Iraq e Afghanistan sottolineando che “l’attacco all’Iran puo’ avere le medesime conseguenze”. Meno velata la critica al governo americano quando Altun ha chiesto agli Usa di “tenere sotto controllo” il premier israeliano Benjamin Netanyahu “e la sua banda di assassini”. Critiche velate, lontane anni luce dalle parole rivolte a Israele, che testimoniano la volonta’ di Erdogan di non incrinare i rapporti col collega americano Donald Trump. Il leader turco ha piu’ volte dichiarato di volerlo presto incontrare; una opportunita’ cui l’inquilino della Casa Bianca ha sempre tenuto la porta aperta. Attivissimo oggi il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. Oltre al bilaterale con Araghchi il capo della diplomazia turca ha incontrato i colleghi di Siria, Hasan Shaybani e Iraq, Fuad Huseyin. La strategia turca mira a evitare una ulteriore espansione del conflitto e Ankara chiede a Damasco e Baghdad di monitorare e tenere a freno le milizie sciite filo iraniane sul proprio territorio. Contemporaneamente si spinge per convincere Teheran a trattare, piuttosto che imbarcarsi in un conflitto dal potenziale distruttivo enorme. Fidan ha incontrato anche il ministro degli Esteri dello Yemen, Shaya Mohsin Mohamed Zindani. Ankara vorrebbe limitare le azioni Houthi, viste come un ulteriore fattore di instabilita’.