Ospedale Casale Monferrato, mobilitazione di medici e infermieri contro liste attese infine e carenza personale

di Gigi Cabrino – Non sono stati ascoltati dalla politica in questi anni di infinite discussioni sulla sanità, in particolare sulla sanità piemontese; medici ed infermieri del servizio sanitario pubblico hanno deciso di fare sentire la loro voce.

Voce, aggiungiamo, molto più qualificata dei tanti che fanno a gara ad intervenire sui temi sanitari.

Casalenotizie ci informa della presa di posizione di medici ed infermieri a Casale Monferrato.

‘Un’iniziativa per riportare al centro del dibattito pubblico la difesa Sistema Nazionale Sanitario”. E viene riportato che “una di ventina di medici (e altri membri del personale sanitario) sono infatti stati protagonisti di una mobilitazione davanti all’ospedale Santo Spirito di Casale, nell’ambito di un’iniziativa di carattere nazionale. Il loro obiettivo è quello di sensibilizzare cittadinanza e istituzioni specialmente sulle problematiche attraversate dai Dea e quelli inerenti alle liste d’attesa e alla carenza di personale”.