OPERAZIONE MEMORIA 6 / MORELLI, AUTONOMIA BANDIERA DELLA SALVINI PREMIER

E’ il 5 aprile 2022. Si riavvolge ancora il nastro della telenovela.

Sul progetto di autonomia regionale “stiamo lavorando per coerenza con quanto chiesto dai lombardi e dai veneti che si sono espressi in massa per una maggiore autonomia”. Lo ha detto oggi il viceministro a infrastrutture e mobilita’ sostenibile, Alessandro Morelli, a margine del convegno “We are next – Sport e’ pace: le nostre Olimpiadi”, che si e’ tenuto al Palazzo delle Stelline. “Ricordo – ha aggiunto Morelli – che ci sono regioni rosse come l’Emilia Romagna che hanno fatto importanti passi in avanti sull’autonomia”. “Non e’ solo una bandiera della Lega ma delle Regioni e di coloro i quali vogliono avvicinare la gestione pubblica al cittadino”, ha concluso il viceministro.

Se non fosse che il primo aprile è già passato….