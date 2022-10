OPERAZIONE MEMORIA 5 / I catalani non mollano: “Dove sono finiti i nostri soldi dati a Madrid?” Bernardelli: Come mai la Salvini premier non lo chiede mai per il Nord?

di Roberto Bernardelli – La portavoce di Uniti per la Catalogna (JxCat) al Congresso dei deputati spagnolo, Miriam Nogueras, ha incolpato Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) di aver dato il via libera al presidente del governo, Pedro Sanchez, in cambio di “quattro briciole”. La portavoce del partito di Carles Puigdemont ha affermato di non credere al presidente del governo e lo ha accusato di “mentire” e di non realizzare gli investimenti promessi mentre Madrid riceve piu’ soldi. “In Catalogna non vogliamo la carita’, vogliamo che i treni funzionino perche’ paghiamo piu’ di 50 miliardi di euro di tasse”, ha attaccato l’esponente di JxCat chiedendosi “dove sono finti questi soldi”.

Sembra di vivere in un altro pianeta. Ma la Salvini Premier com’è che non lo chiede mai a Roma? Eppure tempo ne hanno avuto…

Onorevole Roberto Bernardelli, presidente Grande Nord