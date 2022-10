Operazione memoria 2 / Fontana ricorda che la Lombardia hanno chiesto 23 materie. Rizzi: Sono 5 anni, presidente, che ci girate attorno…

di Monica Rizzi – “Come Lombardia – ha detto Fontana – abbiamo fatto una richiesta iniziale per ottenere il trasferimento di 23 materie. Per agevolare l’inizio del percorso abbiamo dato la disponibilità a ridurre il numero delle competenze in oggetto, ma siamo assolutamente certi che, nel tempo, si possa arrivare al trasferimento alle Regioni di tutte le materie. Anzi, faremo il possibile per raggiungere questo obiettivo”.

Siamo nel giugno scorso. Ma sappiamo che è da 5 anni che menano il torrone dell’autonomia. Una volta gira il mestolo uno, un’altra volta il mestolo passa ad un altro governatore. E via così di elezione in elezione. Bene, adesso tornano al governo, dove sono stati a dire il vero ininterrottamente se non per una breve sospensione.

Morale… A settembre arrivano nuove iniziative politiche. Tanta agitazione dopo che i buoi sono scappati dalla stalla.

Non ci stupiamo. Ma ai tanti che si intestano oggi roboanti azioni padaniste o autonomiste chiediamo sempre: prima zitti, poi ora si alza la voce?

In ogni caso, l’autonomia siamo certi resterà una chimera, fino al prossimo giro.