Openpolis: Pnrr. Speso solo il 26% dei fondi assegnati

Un ultimo e recente report della fondazione Openpolis passa al setaccio gli investimenti realizzati grazie al Pnrr. Come siamo messi? Ecco i dati più salienti messi in luce dal dossier.

Negli ultimi mesi il governo Meloni ha fatto una serie di annunci sul primato del paese riguardo al piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Tuttavia, osservando i dati disponibili, risulta piuttosto evidente come le difficoltà legate alla realizzazione del piano italiano siano tutt’altro che superate.

Tra gli aspetti più critici figura certamente quello della spesa sostenuta. Al 30 giugno 2024 infatti i fondi Pnrr già erogati ammontavano a 51,4 miliardi di euro.

Questo dato – unito al fatto che il 56% delle scadenze legate alla realizzazione del piano deve ancora essere completato – ci dice che il grosso del lavoro resta ancora da fare.

Perché sono importanti i dati sulla spesa

Ma perché sono così importanti i dati sulla spesa? In maniera estremamente semplificata, possiamo dire che ogni progetto (che sia la realizzazione di un’opera o la fornitura di un bene o un servizio) si suddivide in due fasi principali. Innanzitutto c’è la parte che possiamo definire procedurale e che precede l’avvio concreto dei lavori. In questa fase, ad esempio, si definiscono le tipologie di interventi da realizzare, si decidono i criteri per la selezione dei soggetti beneficiari, si pubblicano i bandi.

(fonte Openpolis)