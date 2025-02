Oipa e il caso della tac in ospedale. “Inaccettabile non avere ancora un sistema veterinario pubblico che garantisca la cura degli animali, considerandola un lusso”

Ha salvato la sua gattaprotagonisti di questa vicenda sono il dottor Gianluca Fanelli – radiologo interventista e responsabile della struttura di Radiologia e neuroradiologia dell’ospedale – e Athena, la sua micia gravemente ferita dopo essere precipitata dal tetto del condominio per sei piani. Un intervento salva vita per la gatta, ma che ha dato il via ad accertamenti interni nella struttura ospedaliera a carico del medico. A prescindere dalle possibili conseguenze del gesto, l’episodio ricorda cheInsieme, però, evidenzia che se Athena oggi è viva, è solo perché ha avuto la fortuna di essere sottoposta a cure urgenti. Lo stesso non si può dire di tantissimi altri animali domestici, le cui vite vengono spezzate a causa del. Visite e farmaci veterinari hanno costi proibitivi e sono interamente a carico dei proprietari. È inaccettabile che in un Paese come l’Italia, nel 2025, la salute degli animali dipenda dalla disponibilità economica di chi li accudisce. “Questa situazione fa sì che molte persone si trovino a non poter curare i propri animali domestici. – dichiara Massimo Comparotto, Presidente OIPA Italia –. Una possibile – e magari momentanea – difficoltà economica da parte dei proprietari non deve pregiudicare la salute o la sopravvivenza degli animali”. L’OIPA sottolinea l’importanza e l’urgenza di istituire in Italia di un, che garantisca l’accesso alle cure di base e agli interventi di emergenza per tutti gli animali da compagnia.: è ora che il legislatore prenda posizione e garantisca ai cittadini e ai loro animali un diritto fondamentale che oggi, di fatto, viene negato.