Oipa, destino sospeso per 1600 beagle della multinazioale Aptuit destinati alla sperimentazione. “Serve un cambio di rotta”

Nessuna decisione definitiva da parte del TAR del Lazio, in merito al destino dei 1600 cani beagle che la multinazionale Aptuit di Verona vorrebbe utilizzare per sperimentazioni, che parrebbero di livello invasivo. I giudici si sono riservati di decidere entro 45 giorni.

Nel giorno dell’udienza, l’OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) è scesa in piazza a Roma per manifestare contro la sperimentazione sugli animali e per richiedere un fermo alla richiesta di Aptuit. In occasione del processo, è stata avanzata l’ipotesi di ridurre a 800 il numero di cuccioli da utilizzare, ma per l’OIPA il punto è uno solo: nessun animale dovrebbe essere sottoposto a sperimentazione così come ad attività invasive, come quelle che questi beagle parrebbero subire nei laboratori Aptuit.

“Negli anni le pratiche a cui sono stati sottoposti gli animali all’interno di questi laboratori hanno condotto all’apertura di indagini in ambito penale, con il sequestro di animali, tra cui beagle e primati, da un laboratorio in Italia” commenta Massimo Comparotto, presidente OIPA. “Non possiamo accettare che nel 2025 si continui ad autorizzare l’impiego di esseri senzienti come strumenti da laboratorio”.

L’OIPA ricorda che la sperimentazione animale non è solo una questione etica, ma anche scientifica, perché spesso i risultati ottenuti sugli animali non sono predittivi per l’essere umano. Eppure esistono metodi alternativi, scientificamente validi e cruelty free, la cui adozione permetterebbe di dire per sempre addio alla vivisezione.

L’OIPA chiede un cambio di rotta immediato, che parta dal caso della multinazionale Aptuit per diventare il segnale di civiltà e giustizia necessario contro la sperimentazione. L’associazione attende fiduciosa l’esito della riserva del Tar, confidando in una svolta importante. Gli animali non possono aspettare.