Oggi Patto per il Nord tra la gente alla Stazione Cadorna. “Trenord non rappresenta il nostro popolo operoso, che non merita questi servizi”

Patto per il Nord tiene fede agli impegni e da stamane, presto, è tra la gente a Milano, in Piazza Cadorna dove si trova il punto nodale di Trenord.

I disservizi sono ormai all’ordine del giorno.

Un esempio, su tutti. Altra “bella” sorpresa per i pendolari pavesi ieri mattina in stazione. A causa di un non meglio specificato guasto tra le stazioni di Pavia e Certosa di Pavia, ci sono stati rallentamenti fino a 70 minuti per i treni in viaggio, due convogli a lunga percorrenza cancellati, uno limitato. Quattro Regionali limitati e dieci cancellati.

Ovviamente pochissime le informazioni ai passeggeri messi, come di consueto, dinanzi al fatto compiuto e alla prospettiva di un’altra mattina di passione…

Il tutto nel disinteresse generale; tanto biglietti e abbonamenti sono già stati pagati, ottenere i bonus è una chimera e dunque a chi importa?

Il tabellone delle partenze è un’incognita. Spesso viene segnalato un tratto suburbano per Garbagnate Milanese che viene cancellato una volta sì e l’altra…pure. Quasi tutti i giorni anche il Codacons rilancia le lamentele dei pendolari, disperati. Hanno ragione cittadini e associazioni nel denunciare che ormai la normalità dei ritardi non fa notizia! Si cade nel fatalismo. Ma non può essere lasciato impunito. Occorre ribellarsi allo status quo. Patto per il Nord dà battaglia!