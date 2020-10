Oggi in sciopero gli Oss e il personale del caring sanitario pubblico e privato

L’associazione sindacale SHC Sanità Human Caring ha proclamato lo sciopero nazionale di 24 ore per oggi del settore della Sanità pubblica, privata, terzo settore, Rsa, Ra, aziende dei servizi alla persona e Irccs, che riguarderà in particolare il personale Oss, Asa, Osa ed Ota. Lo sciopero, potenzialmente, coinvolge tutto il personale afferente alle professioni citate. Come prevedono le norme vigenti tutte le prestazioni essenziali saranno comunque garantite sull’intero territorio provinciale, mentre i servizi programmabili potranno subire ritardi conseguenti all’adesione allo sciopero.