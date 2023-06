Oggi al via l’esame di maturità. “Social e chat troppo oracolari per generazione Z. Fondamentale leggere i giornali e guardare i TG”

Siamo alla prima prova scritta della maturità 2023, il tema d’italiano. “Circa 500 mila maturandi, ogni anno, consultano Maturansia, la nostra community di studenti che fornisce sia dritte e suggerimenti sul modo di affrontare gli esami, che contenuti e nozioni per la preparazione alla prima prova, specialmente quando si sceglie il tema di attualità. Lo studente in ansia spesso si affida ciecamente alla notizie non sempre affidabili e verificate che trova sul web e sui social, invece noi cerchiamo di allenare lo studente al ragionamento lucido sull’ipotetica traccia. Ci sono di certo degli elementi che rendono una traccia più probabile di un’altra, ma garantire la certezza dell’uscita di un determinato tema è sbagliato” ci spiega Claudio Fioretti, founder di Maturansia.

“Noi suggeriamo sempre di ripassare tutto il programma scolastico e, nel caso del tema d’attualità, di informarsi sugli argomenti più importanti dell’ultimo anno, svolgendo ricerca sui media tradizionali, in primis giornali più importanti e guardando i telegiornali, che oggi sono disponibili anche in streaming, perché la generazione Z si aggiorna in modo diverso dal passato, spesso leggendo solo i titoli flash sui social o nelle chat che si inoltrano; non perde tempo ad approfondire il contenuto o a leggere interamente un articolo” aggiunge Fioretti, che ha fondato Maturansia nel 2018 e ha vissuto il suo boom nel 2020, l’anno più duro della pandemia, che “ha visto aumentare di molto il timore generale degli studenti. In Maturansia i ragazzi hanno trovato un rifugio importante e noi ogni anno suggeriamo loro di vivere le emozioni della maturità in modo genuino, di credere anche nella preparazione personale e nella casualità, senza affidarsi solo ai social o ai tool di intelligenza artificiale”.