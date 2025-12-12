Occupazione sale nel Mezzogiorno, scende in Settentrione. Patto per il Nord: Effetto del governo “sudista”

“I partiti della maggioranza, a cominciare dalla ‘Salvini Premier’, sono purtroppo concentrati soltanto sul Sud e dimenticano colpevolmente le difficoltà che stanno attraversando le regioni e le popolazioni settentrionali. I dati odierni dell’Istat sono chiari: nel terzo trimestre del 2025 il tasso di occupazione tendenziale è salito al Sud ed è sceso al Nord. Sono i risultati del Governo sudista.”

Lo afferma Patto per il Nord in una nota.

“Nel complesso e su base nazionale – continua la nota – il tasso di occupazione è diminuito soprattutto fra i più giovani, fra gli italiani e fra i laureati, mentre è cresciuto per la fascia di età più anziana, per gli stranieri e per coloro che hanno soltanto la licenza media. In altre parole, la narrazione che in Italia va tutto bene e che la classe media è salvaguardata, almeno al Nord non funziona più. Il ‘ricco’ Nord è un lontano ricordo, adesso arranca, aumentano le file per le liste d’attesa in sanità e le file nelle mense di beneficenza, i giovani non trovano lavoro e quelli più istruiti sono anche i più penalizzati e vanno all’estero. O si cambia subito rotta o sarà il Nord a diventare come il Sud, e non viceversa”.