Obiettivo Salvini. Primo partito in Calabria. E ultimo nel centrodestra al Nord

di Cassandra – Passata la sbornia di Ferragosto, riaffiorano alcuni ricordi, tra i tanti anche le affermazioni di Matteo Salvini nei giorni caldi dei primi via libera al ponte sullo Stretto.

“Ieri sera (mercoledì scorso, ndr) c’è stata una bellissima cena della Lega con gli amministratori uscenti, stiamo preparando le liste più forti possibili perché punto a portare la Lega a essere il primo partito in Calabria. A chi mi dice che è una ambizione eccessiva, dico che anche il Ponte sullo Stretto era un’ambizione eccessiva”. Interpellato a Villa San Giovanni (Rc) sulla cen con il governatore uscente della Calabria Roberto Occhiuto, Salvini “Occhiuto ha fatto una scelta coraggiosa e ha la mia fiducia”, Salvini ribadisce che l’obiettivo è affermarsi al Sud. Niente di più niente di meno. D’altra parte aver spostato le truppe e gli obiettivi politici da Nord a Sud hanno lasciato negli anni il campo libero a Fratelli d’Italia. Primo partito della nuova Padania erede, a questo punto, del Msi.