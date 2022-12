Nuovi rialzi per il gas. Alla faccia del tetto al prezzo

Nuova scossa per le prossime bollette. Avvio di seduta in forte rialzo per il prezzo del gas ad Amsterdam. I future Ttf balzano del 9,2% a 148 euro al megawattora in scia alle previsioni del tempo che si attendono almeno due settimane di temperature sotto la media stagionale.

L’arrivo del freddo sta intaccando le riserve accumulate durante un mese di novembre insolitamente mite, preoccupando i trader sulla capacità dell’Europa far fronte alla mancanza del gas russo.

Mentre famiglie e imprese sono in difficoltà, l’Europa continua a giocare al tetto sul prezzo del gas.