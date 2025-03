Nuova minaccia da Mosca: Non provate a inviare forze di interposizione, è atto di guerra

“Macron e Starmer stanno fingendo di essere stupidi. Di volta in volta gli viene detto che i peacekeeper devono provenire da stati non appartenenti alla NATO. No, ne invieremo decine di migliaia, ditelo e basta: volete dare aiuti militari ai neonazisti a Kiev. Ciò significa guerra con la NATO. Consultatevi con Trump, feccia”. Lo scrive su X Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa.

“Per noi il problema è la frontiera a sud con l’immigrazione clandestina e il terrorismo islamico, quindi piuttosto serve aumentare gli investimenti italiani per rafforzare la nostra sicurezza interna, non riarmi europei o difese comuni. La posizione della Lega è chiara”. Lo scrive su X il leader della Lega Matteo Salvini.

Intanto non smette di generare discussioni le uscite di Elon Musk. Su X ha condiviso un post scritto da un utente sulle azioni di tre dittatori del XX secolo per poi cancellarlo rapidamente dopo aver scatenato una reazione negativa. Il post affermava falsamente che Joseph Stalin, il leader comunista dell’Unione Sovietica fino al 1953, Adolf Hitler, il leader del partito nazista in Germania, e Mao Zedong, il fondatore della Repubblica Popolare Cinese, non avevano causato la morte di milioni di persone sotto il loro controllo. Al contrario, diceva il post, i responsabili erano stati i loro dipendenti del settore pubblico. Musk ha condiviso il post senza alcun commento ma lo ha rimosso subito dopo le critiche di alcuni utenti di X, secondo cui era antisemita e sprezzante del genocidio.

In passato il patron di Tesla ha pubblicato inoltre su X vari post considerati antisemiti, facendo fuggire gli inserzionisti e trovandosi costretto a scuse o precisazioni. Ad aiutarlo è stato anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che non lo ha mai criticato ma anzi lo continua a trattare da amico e alleato.