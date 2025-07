Nubifragio nel milanese. Muore una donna. E un treno viene colpito da un fulmine a Melegnano

Un treno Italo che copriva la tratta da Milano a Roma è stato colpito ieri da un fulmine all’altezza di Melegnano, vicino il capoluogo lombardo. I viaggiatori sono stati poi spostati su un altro trenoper proseguire il viaggio. La società ha deciso di dare ai viaggiatori il 100% di indennizzo e anche un voucher pari al 100% del prezzo pagato per il biglietto.

Il maltempo ha causato poi la morte di una donna di 63 anni, di San Vittore Olona, per la caduta di un grande albero a Robecchetto, in località Cascina Induno. Nello stesso eventi sono rimaste ferite anche altre due persone, una donna di 68 anni e un uomo di 70, trasportati in ospedale in codice giallo. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala sulle sue pagine social ha lanciato un appello alla prudenza ai cittadini dopo il nubifragio- A quanto pare nonostante il nubifragio sul capoluogo, il Seveso sarebbe sotto controllo. Il weekend era stato preannunciato con una allerta arancione in Lombardia e Veneto (che ha alzato il livello), codice giallo prolungato sul levante ligure.

credit foto noaa-p9BRX1mBfe4-unsplash