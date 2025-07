NOTTE BIANCA, NOTTE DI IDEE – IL PATTO PER IL NORD A BUSTO ARSIZIO

Grande partecipazione l’altra sera al gazebo del Patto per il Nord, presente nel cuore della Notte Bianca di Busto Arsizio. Erano presenti Lisa Molteni, Segretario Provinciale, e l’On. Paolo Grimoldi, Segretario Federale, insieme a tanti amici e sostenitori che hanno voluto conoscere da vicino il nostro progetto politico.

Tra i presenti anche Alberto Barcaro, che insieme al sindaco Emanuele Antonelli ha amministrato la Provincia di Varese negli scorsi anni. Barcaro è ricordato soprattutto per il suo enorme impegno legato alla Protezione Civile quando ricopriva il ruolo di Vicepresidente provinciale, ma il suo lavoro si è distinto su più fronti, a testimonianza di una visione amministrativa concreta e vicina al territorio. Visione tutt’oggi ancora attiva attenta e presente. Anche il sindaco Antonelli, che è passato a salutarci durante la serata, ha sempre dimostrato attenzione istituzionale verso le realtà del territorio, come Busto Arsizio merita.

«Speriamo che anche in Provincia si apra presto una prospettiva diversa, capace di rimettere al centro il territorio e la sua gente, soprattutto, ma non solo, su temi come la Protezione Civile» – ha commentato Lisa Molteni, Segretario Provinciale di Patto per il Nord.

Durante la serata, l’On. Paolo Grimoldi ha ribadito come Busto Arsizio meriti una strategia autonoma di sviluppo, per rilanciare il commercio, l’artigianato e il tessuto produttivo locale che fanno di questa città uno dei motori economici della provincia. «Stiamo raccogliendo firme contro il Ponte sullo Stretto, un’opera faraonica che dissangua le risorse del Nord – ha spiegato Grimoldi – e ieri sera ci ha colpito incontrare un gruppo di messinesi che ci hanno raccontato come anche nella loro terra ci sia una forte contrarietà. La verità è che, mentre spendono miliardi per un progetto inutile, qui al Nord aumentano i pedaggi autostradali: dieci anni fa il ministro Salvini prometteva di cancellare il pedaggio dell’Autolaghi, oggi invece lo ha aumentato. È questa la coerenza di chi governa?»

Il Patto per il Nord continuerà a essere presente nelle piazze, ascoltando chi lavora, produce, studia e vive la realtà quotidiana di un territorio che merita risposte concrete.