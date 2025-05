Notariato, diminuiscono le imprese familiari. Ma la maggioranza resta fenomeno di poche regioni del Nord

È stato pubblicato ieri sul sito https://dsn.notariato.it/dsn il Rapporto Dati Statistici Notarili (DSN) 2024 elaborato dal Consiglio Nazionale del Notariato relativo alle imprese e società nel 2024.

Nel 2024 si registra una diminuzione del 10,13% delle imprese familiari, a fronte di un aumento del 7,18% delle società di capitali che costituiscono circa il 76% del totale delle imprese costituite nell’ultimo anno.

Nel 2024 quindi cala in Italia l’appeal del modello di impresa familiare, quel modello di azienda in cui collaborano i parenti entro il terzo grado e gli affini fino al secondo grado dell’imprenditore titolare. Le costituzioni di impresa familiare risultano in sensibile diminuzione rispetto all’anno precedente con una diminuzione del 10,13% (9.348 imprese nel 2024 rispetto alle 10.402 del 2023), restando ben lontani dai livelli pre-pandemia (nel 2019 erano state costituite 12.161 imprese familiari) a testimonianza del fatto che l’istituto appare meno appetibile che in passato.

Anche nel 2024 le imprese a conduzione familiare risultano prevalentemente localizzate nelle regioni della Lombardia e Veneto (insieme rappresentano il 30% circa del totale), mentre si registra una sensibile diminuzione degli atti costitutivi in Emilia Romagna e Marche (circa il 15% in meno rispetto all’anno precedente), nelle quali gli eventi climatici estremi dell’anno 2024 evidentemente hanno fortemente limitato la naturale laboriosità del territorio.

Più in generale, il fenomeno delle imprese familiari è collocato per più del 60% dei casi al Nord del Paese. Nelle Isole viene costituito non più del 7% del totale su tutto il territorio nazionale.

Invece le società di capitali costituiscono il 76,37%% del totale, a dimostrazione del fatto che il modello di società a responsabilità limitata ha praticamente soppiantato le società collettive e le accomandite, la crescita delle società di capitali nel 2024 (105.142) è stata del 7,18% rispetto al 2023 (98.098) con un saldo positivo (+ 83.640 atti) rispetto agli scioglimenti. Quanto alle società di persone rappresentano il 10,70% delle nuove imprese costituite nel 2024 e sono aumentate del 4,85% rispetto al 2023 (14.734 imprese rispetto alle 14.054 del 2023) con un saldo negativo rispetto alle costituzioni (-4.878 atti)

Andando a vedere la localizzazione delle imprese, il 44,7%% degli atti costitutivi di nuove imprese viene stipulato nelle regioni del Nord, mentre per contro appena il 7,88% nelle Isole. Le regioni che registrano il numero più alto di costituzioni di nuove imprese sono la Lombardia (26.247), il Lazio (19.823), Campania (15.580), Veneto (9.996), Emilia- Romagna (9.564). Il mese di dicembre di ogni anno si conferma come quello in cui si concentrano gli scioglimenti di società: durante l’anno esaminato, il primo intero semestre registra quasi lo stesso numero di scioglimenti del solo mese di dicembre.

Infine, si osserva che oltre il 50% del totale di tali operazioni, da considerare direttamente proporzionali allo sviluppo dell’impresa, è concentrata nelle tre regioni più industrializzate di Italia e cioè in Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.